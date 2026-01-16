Innovationskongress DLD: FKA Twigs erhält Aenne-Burda-Award für innovative Kunst

München - Die britische Musikerin FKA Twigs (38) ist auf der Innovationskonferenz DLD mit dem Aenne-Burda-Award ausgezeichnet worden. "FKA Twigs steht für radikal menschliche Kunst in einer Zeit, in der Algorithmen im Sekundentakt Bilder und Sounds produzieren", sagte Elisabeth Burda Furtwängler, Gesellschafterin von Hubert Burda Media. Die Ehrung erinnert an die im November 2005 verstorbene Unternehmerin und Verlegerin Aenne Burda, die Großmutter von Elisabeth Burda Furtwängler. Der Preis wird seit 2006 vergeben.