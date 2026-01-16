Innovationskongress DLD: FKA Twigs erhält Aenne-Burda-Award für innovative Kunst

Die Britin ist auch bekannt dafür, Technologie als Erweiterung ihres Körpers und ihrer Identität zu nutzen. Im Jahr 2024 enthüllte sie, dass sie einen eigenen "Digitalen Zwilling" von sich selbst entwickelt hat, genannt "AI Twigs". Sie nutzt diese KI-Figur, um Interaktionen in sozialen Medien durchzuführen, E-Mails zu schreiben oder Pressearbeit in verschiedenen Sprachen zu machen. Ihre Begründung: Das erlaube ihr, im "echten Leben" kreativ zu bleiben und Musik zu machen, während ihr digitaler Klon die bürokratische Arbeit erledige.