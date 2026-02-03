Innovationen: Allianz für die Produktion von Displays auf Autoscheiben

Jena (dpa/th) - Die Frontscheibe soll Autofahrern alle nötige Informationen geben - daran arbeitet das Optik-Unternehmen Carl Zeiss mit drei Partnern. Mit dem Klebebandhersteller tesa sowie den Firmen Saint-Gobain Sekurit und Hyundai Mobis sei eine Allianz gebildet worden, um die Massenproduktion sogenannter holografischer Windschutzscheiben-Displays voranzutreiben, teilte Zeiss in Jena mit. Die Displays auf der Frontscheibe fungieren dabei im Blickfeld des Fahrers wie eine digitale Anzeige aller wichtiger Informationen.