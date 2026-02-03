Jena (dpa/th) - Die Frontscheibe soll Autofahrern alle nötige Informationen geben - daran arbeitet das Optik-Unternehmen Carl Zeiss mit drei Partnern. Mit dem Klebebandhersteller tesa sowie den Firmen Saint-Gobain Sekurit und Hyundai Mobis sei eine Allianz gebildet worden, um die Massenproduktion sogenannter holografischer Windschutzscheiben-Displays voranzutreiben, teilte Zeiss in Jena mit. Die Displays auf der Frontscheibe fungieren dabei im Blickfeld des Fahrers wie eine digitale Anzeige aller wichtiger Informationen.
Innovationen Allianz für die Produktion von Displays auf Autoscheiben
dpa 03.02.2026 - 16:42 Uhr