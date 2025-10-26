Die internationale Fachmesse „Ideen – Erfindungen – Neuheiten“ iENA 2025 wird vom 1. bis 3. November in der Messe Nürnberg, Halle 3c, stattfinden. Thüringen präsentiert sich dort als Erfinderhochburg und überzeugt mit seiner Innovationskraft. Erstmals ist Thüringen 2025 Partner der iENA. Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten Hand in Hand, um Erfindungen aus Thüringen international zu präsentieren. Die in Crock ansässige VR Automotive Dichtungssysteme GmbH nutzt den Gemeinschaftsstand des Südthüringer Netzwerks für Erfinderförderung, Innovationen und Netzwerkmanagement (ERINET), um ein patentiertes Herstellungsverfahren für Dichtungen vorzustellen. Dieses Verfahren optimiert das Thermo-Management neuer Elektrofahrzeuge.