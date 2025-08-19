Ein kaputtes Maschinenteil in der Nachtschicht oder ein fehlendes Formular in der Personalabteilung – in solchen Momenten zählt für Unternehmen häufig jede Minute. Künftig sollen sich Firmen bei solchen Anliegen gegenseitig unterstützen. Schnell. Praktisch. Und ohne Umwege. Das ist die Vision von Jens Reißenweber und Frank Steiner vom Verein Coworking Hildburghausen e. V.. Ihre Idee trägt den Arbeitstitel „Villa11.Connect“. Ziel des Projekts ist, dass sich Unternehmen und Institutionen des Landkreises und seiner Nachbarregionen branchenübergreifend miteinander vernetzen.