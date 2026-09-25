Innere Sicherheit: Von KI bis Taser - Pläne für Polizeiaufgaben polarisieren

Die Linke habe zwar viel für die Modernisierung der Polizei getan, sagte Hande. "Modernisierung darf aber nicht bedeuten, dass Menschen, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen, selbst zum Gegenstand weitreichender Überwachungsmaßnahmen werden."

Was sagt der Landesdatenschutzbeauftragte zu den Plänen?

Tino Melzer wird da sehr deutlich: "Es stellt sich sehr stark die Frage nach Verhältnismäßigkeit", sagt der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. An dem Thema moderne Polizeiarbeit komme man sicher nicht vorbei. Seiner Ansicht nach prescht der Entwurf aber teils über das Ziel hinaus. "Der Grundausgangspunkt ist hier ein sehr stark technologisch ausgerichtetes Gesetz", sagt der Jurist.

Beispiel: In dem Entwurf steht, dass die Polizei etwa zur Gefahrenabwehr Bildaufzeichnungen von Personen anfertigen kann. Das wäre etwa auf dem Anger in Erfurt denkbar, der als gefährlicher Ort eingestuft ist und wo Videoüberwachung bereits installiert ist. Zudem sieht der Entwurf vor, dass diese Aufzeichnungen automatisch ausgewertet werden können.

Zudem soll die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen biometrische Daten zu Gesichtern und Stimmen "mit öffentlich zugänglichen personenbezogenen Daten aus dem Internet mittels einer automatisierten Anwendung zur Datenverarbeitung biometrisch abgleichen" können.

Melzer warnt vor einem "Chilling-Effect", also eine Art eher ungewollte abschreckende Wirkung, dass Menschen sich anpassen und nicht auffallen wollen. "Wenn die Leute Angst haben, dass diese Bilder im öffentlichen Raum oder irgendwo im Internet zu finden sind, dann werden die auch ihr Verhalten anpassen", erläutert er.

Wie geht es mit dem Entwurf für ein neues Polizeiaufgabengesetz nun weiter?

Das ist nicht abschließend klar. "Eine Verabschiedung noch in diesem Jahr ist aus unserer Sicht realistisch und bleibt unser klares Ziel", sagt Urbach. Alle Fraktionen des Landtages sollten ein Interesse daran haben, dass die Landes-Polizei auf einer rechtssicheren und zeitgemäßen Grundlage arbeiten könne.

Die Linken halten das dagegen für unrealistisch. "Der vorgelegte PAG-Entwurf ist nicht mit ein paar Korrekturen zu heilen", sagt Hande. Bei der umfassenden Kritik an dem Gesetzesentwurf könne es nicht darum gehen, ihn "binnen der verbleibenden drei Monate des Jahres durch den Landtag prügeln zu wollen". Maier selbst hatte in der Vergangenheit gesagt, er strebe zwar an, dass das neue Gesetz zum 1. Januar 2027 in Kraft treten könne. "Kann aber auch ein paar Tage länger dauern", hatte er gesagt.

Wieso ist die Haltung der Linken zum Gesetzesentwurf wichtig?

Weil die Regierungskoalition aus CDU, SPD und den Ex-BSW-Abgeordneten, die jetzt unter dem Namen Thüringen.Gerecht auftreten, keine eigene Mehrheit im Landtag hat. Da die Koalition eine Zusammenarbeit mit der AfD-Fraktion ausgeschlossen hat, braucht das Bündnis die Linken, um dieses - oder ein anderes - Gesetz verabschieden zu können.