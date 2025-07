Berlin - Die Vorbereitung von Terrortaten mit Alltagsgegenständen wie Autos oder Messern sollen nach dem Willen von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) schärfer geahndet werden. "Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei den Anschlägen in jüngerer Zeit vermehrt Fahrzeuge oder Messer genutzt wurden", heißt es in einem entsprechenden Gesetzentwurf, den das Justizministerium in Berlin veröffentlicht hat. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.