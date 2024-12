Berlin - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg eine "Zeitenwende" beim Schutz der inneren Sicherheit gefordert. Er sagte der "Bild am Sonntag" mit Blick auf die Zeit nach der Bundestagswahl, für die Union sei es "ganz zentral, in einer neuen Regierung ein neues Sicherheitspaket zu machen".