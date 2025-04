Es bestehe also ein gewaltiges Problem mit solchen Immobilien im Freistaat, sagte König-Preuss. "Dabei sind diese brandgefährlich und von ihnen gehen immer wieder auch Angriffe aus, nicht nur Angriffe auf die demokratische Kultur, sondern auch auf das Leib und Leben von Menschen, wie etwa der bundesweit bekannt gewordene brutale Angriff in Ballstädt", sagte König-Preuss. In Ballstädt hatten Rechtsextremisten, die teilweise in dem kleinen Ort wohnten, eine Kirmesgesellschaft brutal überfallen.