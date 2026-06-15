Erfurt (dpa/th) - Vor der anstehenden Innenministerkonferenz dringt Thüringens Ressortchef Georg Maier (SPD) auf größere Anstrengungen zur Verbesserung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes in Deutschland. Die bisherigen Pläne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) in diesem Bereich seien bestenfalls ein Anfang, sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur. Von einem gesamtgesellschaftlichen Verständnis von Zivil- und Bevölkerungsschutz, das es zum Beispiel in Finnland gebe, sei Deutschland "nach wie vor weit entfernt", sagte Maier.