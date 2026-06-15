Erfahrungen aus Reise

Maier sagte, um den Zivil- und Bevölkerungsschutz in Deutschland wirklich umfassend zu stärken, seien aus seiner Sicht allerdings noch viel weitergehende Anstrengungen nötig. Dabei helfe es nichts, reflexartig nach noch mehr Geld zu rufen, auch wenn er sich sicher sei, dass die angekündigten zehn Milliarden Euro nicht ausreichen würden, um in diesem Bereich alle nötigen Ausgaben zu decken. "Die zehn Milliarden Euro müssen nun erst einmal verausgabt werden", sagte Maier. "Aber es geht hier nicht nur ums Geld."