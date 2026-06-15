Innere Sicherheit Innenminister debattieren über Kindesmissbrauch und Cannabis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen dringt bei der Innenministerkonferenz in dieser Woche auf Antworten bei Fragen zum Schutz von Kindern vor Missbrauch und zur Bekämpfung des Linksextremismus. Bei der Tagung von Mittwoch bis Freitag (17. bis 19.6.) in Hamburg will Innenminister Roman Poseck (CDU) laut seiner Sprecherin zudem die Themen "Schwächen" in der Migrationspolitik und beim Cannabisgesetz vorantreiben.