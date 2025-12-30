Innere Sicherheit: 16 Drohnenüberflüge im ersten Halbjahr 2025 erfasst

Erfurt (dpa/th) - Sicherheitsbehörden erfassen in Thüringen immer mehr Drohnenüberflüge. Im Jahr 2024 wurden der Polizei im Freistaat insgesamt zehn solcher Vorfälle bekannt, allein im ersten Halbjahr 2025 waren es dann bereits 16. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des Linke-Innenpolitikers Ronald Hande hervor, die der dpa vorliegt. 2024 wurden deswegen zwei und im Jahr 2025 sieben Ermittlungsverfahren eingeleitet. In drei Fällen konnten Drohnenpiloten ermittelt werden, eine Drohne sei sichergestellt worden.