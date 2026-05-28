Innerdeutscher Flugverkehr: Flugverbindung von Lübeck nach München wird eingestellt

Zu wenig Buchungen

Auch durch den Iran-Krieg und die höheren Kerosinpreise hätten sich die Kosten ungünstig entwickelt. Hinzu komme, dass die Buchungszahlen nicht die gewünschten Größenordnungen erreicht hätten. "Die finanzielle Entwicklung macht daher die Einstellung des Flugbetriebs erforderlich." Betroffen davon sei auch die Verbindung Paderborn-München.