Es ist ein Anachronismus, der nicht nur Stadträte zum Nachdenken bringt: Auf der einen Seite will die Stadtverwaltung die Zahl der Parkflächen in der Innenstadt mit einem Parkraumkonzept um 220 Stellplätze reduzieren, auf der anderen Seite genehmigt sie einen Großparkplatz auf einer unbefestigten Brachfläche, die ob ihrer zentralen Lage am Marktplatz durchaus das Potenzial für eine andere, weitaus attraktivere Entwicklung hätte. Doch die Diakonie Henneberger Land, die das Areal 2014 mit hochtrabenden Plänen für eine Wohnbebauung und einen Park gekauft hatte, ist ganz offensichtlich nicht in der Lage, eine solche Entwicklung voranzutreiben und nimmt lieber das Geld aus der Vermietung von Auto-Stellplätzen ein. In die Karten schauen lässt sie sich nur ungern oder gar nicht.