Ist das Glas (noch) halb voll oder (schon) halb leer? Die Sonneberger gelten als besonder kritisch, räumt Bürgermeister Heiko Voigt mit Blick auf die Innenstadt ein. Dass die Spielzeugstadt sich nach einigen Jahren Bundesförderung und verschiedenen Ansätzen der Belebung des Einkaufserlebnisses besser aufgestellt hat, bestätigt eine von der Südthüringer Industrie- und Handelskammer (IHK) beim Marktforschungsunternehmen MB Research in Auftrag gegebene Erhebung, die Kammergeschäftsführer Ralf Pieterwas im Zusammenhang mit der Vorstellung des Projektes Heimat Shoppen zitierte.