Innenstadt wird zur Festmeile Mehr als 60.000 Gäste erwartet – Höhlerfest startet in Gera

Gera (dpa/th) - In Gera startet zum 34. Mal das traditionelle Höhlerfest in der Innenstadt. An drei Veranstaltungstagen erwartet die Stadt zwischen 60.000 und 70.000 Gäste. Es ist die besucherstärkste Veranstaltung in der Stadt. Am Nachmittag beginnt das Fest mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Oberbürgermeister Kurt Danneberger (CDU). 788 Glockenschläge und Fanfarenstöße sollen das Alter der Stadt Gera seit Ersterwähnung symbolisieren. Highlight am Eröffnungstag ist der Auftritt der Ostrock-Band Silly am Abend auf der Festbühne der Stadt.