Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten und anhaltender Gerüchte über Geschäftsaufgaben senden drei Gewerbetreibende vom Schleusinger Markt eine klare Botschaft: Wir bleiben. „Alle haben Probleme, aber wir haben bisher immer Lösungen gefunden“, bringt André Schübel, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Schleusingen (WGS), die Stimmung auf den Punkt. Mit ihren drei großen Mietern steht die WGS deshalb in regem Austausch. Gesprochen wird über das, was gut läuft, aber auch darüber, was verbessert werden kann.