Lange wurde in Suhl um ein Parkraumkonzept für die Innenstadt gerungen. Viel wurde diskutiert, geprüft, gestritten. Mehrfach beschäftigten die von einem externen Büro aus Nürnberg durchgeführte Parkraumanalyse und die daraus resultierenden Konsequenzen den Stadtentwicklungsausschuss. Jetzt hatte der Stadtrat zu entscheiden, ob das Papier, das als Grundlage und Baustein für die weitere Planung und Umgestaltung der Innenstadt und zur Beantragung von Städtebaufördermnitteln gilt, zum Beschluss erhoben wird oder aber nochmals nachgebessert werden soll.