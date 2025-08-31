„Es gibt zwar eine Verzögerung wegen technischer Probleme, aber das Wetter haben wir im Griff“, sagt Christian Dressel. Der hauptamtliche Beigeordnete gewann dem nicht vorhandenen Beamerbild auf der Pikoplatz-Bühne erst einmal gute Seiten ab. Das Bild war zwar auch nicht besser und durch das einfallende Sonnenlicht die Präsentation nicht wirklich zu sehen. Bürgermeister Heiko Voigt nahm es mit Humor und meinte, dies erinnere ihn an die Qualität des Westfernsehempfangs aus einer Jugend. Freilich, etwas Nostalgie sei ja auch gut. Im Kern ging es in den vergangenen drei Jahren um nichts weniger als um eine attraktive Innenstadt. In den jüngsten Tagen hat -gefühlt – die Schlagfrequenz, mit der neue Informationsstelen, Sitzgruppen, Spielelemente Angebote zugenommen. „Wir alle sind dafür da, dass unsere Stadt attraktiver wird“, bemerkt der Rathauschef. Im Film kamen mit Spielzeugdesignerin Renate Müller wie Sina Martin gleich zwei unterschiedlicher Generationen zu Wort. Letztere bekannte mit drei Jahren bereits gewusst zu haben, dass sie das Erbe im Familienbetrieb weiterführe.