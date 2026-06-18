﻿ Es gibt Veranstaltungen in der Fachwerkstadt, die gehören einfach zur schönsten Jahreszeit. Der „Sommer auf dem Altmarkt“ ist längst eine davon. Wenn am Donnerstag, 25. Juni, um 17 Uhr die mittlerweile 17. Auflage der beliebten Veranstaltungsreihe starte, werden sich erneut Hunderte Besucher auf den Weg in die historische Innenstadt machen. Die Chancen stehen gut, dass Bürgermeister Thomas Kaminski mit seiner Prognose recht behält: „Da sind wieder sämtliche Stühle in den Cafés und Restaurants rund um den Altmarkt besetzt.“