„Der lokale Einzelhandel ist das Herzstück unserer Stadt, hier gibt es persönliche Beratung und eine Einkaufs-Atmosphäre, die kein Online-Shop bieten kann“, lud City-Manager Dirk Bratschedl zum Heimat-Shoppen ein. 53 Händler und Geschäfte beteiligen sich mit Aktionen daran. Doch nicht nur das Einkaufen lockt in die Innenstadt und den Steinweg. Am Samstag erwartet Interessierte um 13 Uhr eine historische Stadtführung. Tags darauf lockt der Herbstmarkt von 10 bis 18 Uhr in die Fußgängerzone. Zur gleichen Zeit findet auf dem Töpfemarkt ein Trödelmarkt statt. Um 13 Uhr startet bis 18 Uhr auch der verkaufsoffene Sonntag. Besucher können auf Facebook und Instagram @heimatshoppenthr liken und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Vor allem aber dürfen sie dieses Wochenende am Markt, in der Georgstraße, Anton-Ulrich-Straße und im Steinweg viele Läden neu entdecken.