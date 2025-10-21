Die Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt ist ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, Leerstand zu vermeiden und die Innenstädte mit Leben zu füllen. Auch Ilmenau hat im Stadtkern zunehmend mit leer stehenden Ladenlokalen zu kämpfen. Inspirationen kann man sich möglicherweise anderswo holen: Welche Ideen, Ansätze und Überlegungen haben andere Thüringer Städte? Ilmenaus Stadtwirtschaftsförderer Sebastian Poppner stellte am Montag in der Sitzung des Wirtschafts- und Tourismus-Ausschusses Beispiele vor.