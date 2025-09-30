In den letzten Wochen war viel spekuliert worden ums Ilmenauer Lichterfest, das jährlich im November mit einem verkaufsoffenen Sonntag einhergeht. Nachdem die Ilmenauer Händlerschaft sich nicht mehr in der Lage sah, das Fest zu veranstalten, wurde per Ausschreibung ein Organisator gesucht. Am Dienstag machte die Stadt dann öffentlich: Es wird eine Fortsetzung geben – unter der Regie von Dietmar Kersten. Dass der umtriebige Kaufmann, Gastronom und Entertainer mit der Ausrichtung des Festes betraut wird, verwundert nicht. Denn zum einen hat er als langjähriges Mitglied im Verein der Ilmenauer Kaufleute schon einige Lichterfeste mitorganisiert, zum anderen gab er die (einzige) aussagekräftige Bewerbung bei der Ausschreibung zum Lichterfest ab.