Innenpolitische Krise Frankreichs neue Regierung startet in turbulente Woche

Paris - Der neuen französischen Regierung steht gleich zum Start eine politisch turbulente Woche bevor. Das gerade erst am Sonntagabend ernannte Kabinett muss sich in den ersten Tagen mit dem Haushalt für das hoch verschuldete Land befassen, außerdem droht schon in dieser Woche ein Misstrauensvotum der Opposition. Ob die Opposition damit Erfolg hat oder nicht, dürfte auch von der Regierungserklärung des am Freitag von Präsident Emmanuel Macron ins Amt zurückgeholten Premierministers Sébastien Lecornu abhängen.