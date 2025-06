Innenministerkonferenz: Zivilschutz: Länder erwarten vom Bund Geld und Engagement

Für den Bevölkerungsschutz sei weiterhin ein Investitionsvolumen von mindestens zehn Milliarden Euro dringend notwendig, sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Dieses Geld werde allein zum raschen Aufbau moderner Zivilschutzstrukturen bis spätestens 2029 benötigt. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass Russland in naher Zukunft bereit sein könnte, einen Mitgliedsstaat der Nato anzugreifen", sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Rande der Konferenz. Das bedeute, dass sich Deutschland nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch bei den Themen Zivilschutz und zivile Verteidigung neu aufstellen müsse. "Da haben wir Länder die klare Erwartungshaltung an den Bund, dass wir jetzt auch beim zivilen Teil der Zeitenwende ins Handeln kommen", fügte sie hinzu.