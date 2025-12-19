Innenminister im Visier: AfD-Fraktion will erneut eine Sondersitzung des Landtags

Entlassung gefordert

In einem der beiden Anträge fordert die AfD-Fraktion Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) auf, Maier als Minister zu entlassen. Es ist nicht das erste Mal, dass die AfD die Entlassung von Maier oder seinen Rücktritt fordert. In dem anderen Antrag geht es um das Verhalten des Innenministeriums bei internen Ermittlungen der Polizei. Mit dem Antrag soll die Landesregierung unter anderem aufgefordert werden, dem Parlament detailliert darzulegen "ob und in welcher Form der vorgeschriebene Dienstweg eingehalten oder verkürzt wurde".