Innenminister im Visier: AfD-Fraktion will erneut eine Sondersitzung des Landtags

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer AfD-Fraktion will in einer Sondersitzung des Landtags über das Agieren von Innenminister Georg Maier (SPD) sprechen. In zwei Anträgen der Fraktion geht es um die "Erteilung von Verfolgungsermächtigungen und daraus resultierenden Grundrechtseingriffen" sowie um "Amtsverfehlungen" von Maier, wie die AfD-Fraktion mitteilte. "Ein Sonderplenum ist erforderlich, um diese Vorgänge transparent zu beraten und politische Verantwortung einzufordern", erklärte AfD-Fraktionschef Björn Höcke. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.