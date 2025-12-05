Inlandsnachrichtendienst Kramer wirft Weidel Verhöhnung von Stasi-Opfern vor

Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer wirft AfD-Chefin Alice Weidel eine Verhöhnung von Stasi-Opfern vor. Anlass ist ein Interview mit "Welt-TV", in dem Weidel den Inlandsnachrichtendienst mit dem früheren DDR-Geheimdienst Stasi verglich und dessen Mitarbeiter als "schmierige Stasi-Spitzel" bezeichnete. Mit Blick auf Kramer hatte Weidel gesagt: "Schauen Sie sich doch mal diesen Verfassungsschutzpräsidenten in Thüringen an, diesen Kramer da mit diesem Bart und so. Wie der aussieht, was das für Leute sind. Der Typ ist in so einer Biker-Vereinigung."