Die Abschaffung des Phänomenbereichs Scientology ist nicht die erste Umorganisation im Bundesamt für Verfassungsschutz in diesem Jahr. Im April war bereits bekanntgeworden, dass die vom Inlandsnachrichtendienst 2021 eingeführte Extremismus-Kategorie "Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates" wieder abgeschafft wurde. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) teilte auf Anfrage mit, der Phänomenbereich sei damals "vor dem Hintergrund einer dynamischen Lageentwicklung eingerichtet" worden. In den darauffolgenden Jahren habe er jedoch an Bedeutung verloren und werde daher nun nicht mehr als bundesweiter, eigenständiger Phänomenbereich fortgeführt.