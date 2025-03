Erfurt (dpa/th) - Die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD will Regeln für die Besetzung eines Gremiums zur Kontrolle des Verfassungsschutzes ändern. So soll es in Zukunft wieder möglich werden, sowohl die parlamentarische Kontrollkommission als auch die sogenannte G10-Kommission zügig zu konstituieren.