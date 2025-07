Anlässlich des Christopher-Street-Days 2015 waren die homosexuellen Ampelpärchen in München erstmals eingesetzt worden. Inzwischen sind sie an einigen Straßen im Glockenbach- und Gärtnerplatzviertel fest installiert, auch in anderen Städten setzen sie ein Zeichen für mehr Toleranz. Rollstuhlfahrer und -Fahrerinnen als Ampelsymbol gibt es Medien zufolge etwa in London.