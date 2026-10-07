Zum 22. Integrativen/Inklusiven Fußballturnier waren sieben Teams aus Thüringen und Franken der Einladung der Spaßkicker aus den Rennsteigwerkstätten (RSW) Neuhaus am Rennweg gefolgt. Die Mannschaft aus Erfurt hatte kurzfristig abgesagt; vier Spieler reisten trotzdem an und verstärkten andere Teams. So wurde das Turnier mit den Mannschaften aus Jena, Suhl, Schleusingen, Ilmenau/Rudolstadt, dem Schalke-Fanclub aus Coburg und den Spaßkickern aus Neuhaus ausgetragen.