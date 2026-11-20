Dafür haben die Bulls drei Stationen aufgebaut. Neben dem Hindernisparcours stehen Rollstuhlbasketball und Rollstuhlrugby auf dem Programm. Die Schüler der Klassen 6a und 6b verbringen jeweils rund 25 Minuten an den Stationen. Schnell zeigt sich, dass die ungewohnten Gefährte einiges an Übung verlangen. Richtungswechsel, Bremsen und Beschleunigen sind längst nicht so selbstverständlich wie auf den eigenen Beinen. An diesem Tag sind Schüler von der fünften bis zur siebsten Klasse gestaffelt dran.