Von der Reporterin zur Schauspielerin

Im Sommer erwähnte Schmalhofer in einem Interview, dass sie gerne bei "Dahoam is Dahoam" oder "Sturm der Liebe" mitspielen würde. Daraufhin habe sich der BR bei ihr gemeldet und ihr eine Gastrolle bei "Dahoam is Dahoam" angeboten, erzählte sie. Da sei nicht lange gezögert worden. Am Drehtag in Dachau traf sie dann die Darsteller und durfte hinter die Kulissen blicken. Ein breites Grinsen zeigte, wie viel Spaß sie währenddessen hatte. Die Episode mit der 23-Jährigen soll am 27. November im BR ausgestrahlt werden.