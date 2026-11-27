Erding - Erding wird die bayerischen Special Olympics 2029 ausrichten. Die Große Kreisstadt nordwestlich von München setzte sich mit ihrer Bewerbung für die Landesspiele der Menschen mit geistiger Behinderung gegen das ebenfalls interessierte Bamberg durch. "Wir sind überzeugt, dass die Landesspiele wichtige Impulse für die Inklusion setzen und wir gemeinsam mit Erding als Gastgeber die gesamte Region nachhaltig bereichern werden", sagte Erwin Horak, Präsident von Special Olympics Bayern, in einer Mitteilung.