Inklusion Scholz und König Abdullah II.: Rechte Behinderter schützen

Der Studie zufolge haben Menschen mit Behinderung eine im weltweiten Durchschnitt um 14 Jahre geringere Lebenserwartung als Menschen ohne Behinderung, so das Ministerium. In den ärmsten Ländern betrage die Lücke 23 Jahre, in den reichsten Ländern 10 Jahre.

Auch beim Zugang zu Therapien und Hilfsmitteln bestehen erhebliche Unterschiede: Während in den reichsten Ländern 88 Prozent der Menschen mit Behinderung Hilfsmittel wie etwa Prothesen, Rollstühle oder Hörgeräte nutzen können, sind es in den ärmsten Ländern nur 11 Prozent.

Und während in den reichsten Ländern auf eine Million Einwohner mehr als 900 Physiotherapeuten kommen, sind es in ärmeren Ländern weniger als 30. Ebenso stehen in Ländern wie den USA und Australien mehr als 300 Sprachtherapeutinnen und Logopäden pro einer Million Einwohner zur Verfügung, in manchen Ländern Afrikas keine Einzige.