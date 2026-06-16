Inklusion: Sachsen bringt Landesverfassung in leichter Sprache heraus

Dresden (dpa/sn) - Sachsen macht die Landesverfassung für Menschen mit einem Handicap verständlich. Als viertes deutsches Bundesland hat der Freistaat seine Verfassung jetzt in Leichter Sprache herausgebracht. Landtagspräsident Alexander Dierks sieht darin einen Schritt, Möglichkeiten zur Teilhabe zu verbessern. Es sei wünschenswert, dass sich noch mehr Menschen in das demokratische Gemeinwesen einbringen und sich von ihm auch vertreten fühlen. Bisher hatten nur die Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die Verfassung auf diese Weise verständlich gemacht.