Starnberg (dpa/lby) - Der ohne Arme und Beine auf die Welt gekommene Schwimmer Janis McDavid hat den Starnberger See in Oberbayern durchschwommen. "Ich will, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, schwimmen zu lernen", betonte der Botschafter der in der Oberpfalz ansässigen "Stiftung Deutschland Schwimmt" im Anschluss - glücklich darüber, sein persönliches Ziel erreicht zu haben. Dies gelte für alle Kinder, ob mit oder ohne Einschränkung.