In einer Anfang Juni vorgestellten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa unter Lehrkräften in ganz Deutschland hatte eine Mehrheit der Befragten aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt einen gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung zwar befürwortet. Gleichzeitig sagten aber 70 Prozent der Lehrkräfte aus den drei ostdeutschen Bundesländern, dass eine getrennte Beschulung in Förderschulen und regulären Schulen aktuell praktisch sinnvoller sei. Als häufigsten Grund gaben die Befragten fehlendes Fachpersonal an den Schulen an. Der Verband Bildung und Erziehung hatte die Befragung in Auftrag gegeben.