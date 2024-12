In einer Mitteilung der Gewerkschaften Verdi, Unisono und der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger (GDBA) heißt es, Trabusch habe das Verhalten eines jungen Mannes mit Einschränkungen bei einer Vorstellung am Mainfranken-Theater am 17. November im Nachgang als "massive Störung" bezeichnet. Zudem soll es daraufhin den Vorschlag gegeben haben, für Menschen mit Beeinträchtigungen "Sondervorstellungen" anzubieten.