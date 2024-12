Was in deutschen Stadien noch fehlt

"KickIn!" setzt sich in Deutschland seit 2017 dafür ein, Barrieren beim Stadionbesuch abzubauen. So etwa berät die Organisation Vereine und Stadionbetreiber dabei, das Stadionerlebnis inklusiver zu gestalten. Unterstützt wird die Arbeit von der DFL. Eines Tages würde man gerne mal einen Preis für das inklusivste Stadion in Deutschland ausloben, sagt Wurbs. "Von unserer Vision eines inklusiven Stadions sind wir aber in Deutschland aktuell leider noch sehr weit entfernt." Eine der größten Baustellen aus "KickIn!"-Sicht etwa bleibt es, dass nicht darüber nachgedacht werde, wie der gesamte Stadionbesuch so gestaltet werden könne, dass alle überall gleichberechtigt teilnehmen können.