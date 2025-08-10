Inklusion Hochzeit mit Behinderungen: 885 Tage Warten auf das Jawort

"Es zeigt sich, dass manchmal auch Barrieren in den Köpfen bestehen", sagt Landesbehindertenbeauftragter Walbrach. "Dass Menschen mit Behinderungen auch Rechte haben." An solchen Fällen werde deutlich, wie wichtig es sei, auch in den Behörden immer wieder auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen hinzuweisen. "Das kann einen betrüben, wenn sich ein Prozess so zieht. Auf der anderen Seite kann man sagen: Hut ab, das zeugt von der inneren Kraft der Brautleute."

"Hier geht es ja wirklich um das Eigentliche: um Liebe"

Seit gut zwei Jahren wohnen Rose und Pollnow zusammen in einer kleinen Wohnung in einem Haus der Einrichtung, in dem noch weitere Menschen mit Behinderung leben. Es gibt einen Putzplan. Wenn Kathrin Pollnow einkaufen geht, wird sie von einer Betreuerin begleitet. "Schatzi geht alleine einkaufen", sagt Pollnow mit Blick auf ihren zukünftigen Ehemann.

"Hier geht es ja wirklich um das Eigentliche: um Liebe", sagt Betreuerin Marziniak. "Manche heiraten wegen der Absicherung, wegen der Pflege oder wegen Geld." Darum gehe es in diesem Fall aber gar nicht, weil beide in der Einrichtung gut versorgt seien.

Nicht nur Behörden können unsicher sein, sondern auch Familien

Es gebe vereinzelt auch immer wieder Familien, die mit der Vorstellung einer Heirat Schwierigkeiten hätten, teilt die Bundesvereinigung Lebenshilfe mit. Gerade aus Sorge um rechtliche oder praktische Fragen. Von amtlichen Stellen, die Hindernisse aufbauten, höre man dagegen nur selten.

"Letztendlich muss man unsere Leute verstehen", erklärt der Bürgermeister von Oschersleben, Benjamin Kanngießer (parteilos). "Die Leute sind sich unsicher." Es sei gut, dass es den Rechtsweg gebe, auch wenn das mit Aufwand verbunden sei.

Aber: "Nicht jeder geht so weit und hat auch die notwendige Unterstützung", sagt Annett Marziniak aus dem Matthias-Claudius-Haus. Sie steht vor den Stufen des Standesamtes auf dem Marktplatz. Bei der Eheschließung drinnen sind nur das Brautpaar, die Trauzeugen und der Standesbeamte.

Etwa 50 Leute sind gekommen: Freunde, Familie, Mitbewohner aus der Einrichtung. Sie stehen vor den Stufen Spalier, halten Konfettikanonen bereit. Auf der Tür des alten Rathauses steht: "Tue Recht und scheue nichts."

Dann geht die Tür auf und das Brautpaar kommt heraus. Für später, für die Feier, hat sich Kathrin Pollnow etwas vorgenommen: "Ich will den Brautstrauß werfen." Es wäre dann ja bei weitem nicht die erste Hochzeit in der Einrichtung.