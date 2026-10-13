Was mit gerade einmal einem Euro für ein Parkticket begann, entwickelte sich für die Gehrenerin Evelin Bienek zu einem monatelangen Ärgernis. Mahnungen, Inkasso-Schreiben und eine Forderung von mehr als 83 Euro sorgten bei der 66-Jährigen für Kopfschütteln und jede Menge Frust. Und das kann Bienek nicht gebrauchen. Schließlich ist sie an Krebs erkrankt und braucht ihre Kraft eigentlich für ihre Genesung. Nun gibt es jedoch eine gute Nachricht: Wie Bienek der Redaktion am Dienstag berichtete, hat Parkplatzbetreiber Avantpark die Forderung storniert.