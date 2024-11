Initiative Wir sind Rhöner Bier: Was im Rhöner Bier-Kalender steckt

Schon Mitte Oktober trafen sich 28 Mitarbeiter der beteiligten Brauhäuser und der Rhön Malz GmbH zur gemeinsamen Packaktion in der Rhön-Brauerei in Kaltennordheim. Dabei wurden etwa 700 Adventskalender in Handarbeit befüllt. Folgende Brauereien sind neben der Rhönbrauerei Dittmar aus Kaltennordheim an der Aktion beteiligt: Klosterbrauerei Kreuzberg, Hunfelt Braeu aus Hünfeld, Pax Bräu aus Oberelsbach, Privatbrauerei Lang aus Waltershausen, Rother Bräu aus Hausen/Rhön, Strecks Brauhaus aus Ostheim v. d. Rhön, Frauenberg Bier von Antonius aus Fulda. Mit 24 Bierspezialitäten, die Tradition und Vielfalt vereinen, bietet der Kalender nun eine geschmackvolle Reise durch die Rhöner Braukunst und verkürzt die Vorfreude auf Weihnachten auf genussvolle Weise. Fünf Rhönbier-Flaschen verschiedener Sorten werden die Kalender-Türöffner in den Kisten finden: Pils, Urtyp, Landpremium, Bock hell und Schwarzer Radler.