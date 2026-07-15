Initiative «Verkehrswende» Höchstrichterliches Urteil über Volksbegehren fällt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Streit um die Frage, ob ein Volksbegehren der Initiative "Verkehrswende Hessen" verfassungskonform gewesen ist, will der hessische Staatsgerichtshof in Wiesbaden am Mittwoch (11.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Mehrere Verbände hatten sich unter anderem für mehr Radwege starkgemacht, breitere Bürgersteige und zusätzlichen öffentlichen Nahverkehr gefordert. Die rund 70.000 Unterschriften für das Volksbegehren waren im Sommer 2022 mit einem spektakulären Fahrradkorso über die Autobahn 66 nach Wiesbaden gebracht worden.