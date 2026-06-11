Als die Bundesregierung die CO2-Steuer einführte, war diese mit einem Versprechen verbunden: Im Gegenzug sollten Bürger das Klimageld bekommen. Ein Teil der Einnahmen aus den Steuern sollte in einen Topf wandern. Dieser sollte regelmäßig als Klimageld an alle Bürger ausgeschüttet werden. Dabei sollte jeder Mensch in Deutschland gleich viel bekommen, egal ob Baby oder Greis, ob arm oder reich. Der Gedanke: Wer wenig Kohlendioxid produziert, weil er wenig Auto fährt oder aber Bus und Bahn nutzt, der kann sich über eine Belohnung freuen.