Es war der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), der im Bundesrat den Entschließungsantrag zum Ukraine-Krieg begründete. In Anwesenheit des ukrainischen Botschafters Oleksii Makeiev sagte er, anlässlich des bevorstehenden vierten Jahrestags des russischen Überfalls „haben wir uns im Länderkreis zusammengefunden, um den Krieg erneut scharf zu verurteilen und unsere anhaltende Solidarität mit der Ukraine zu erklären“.