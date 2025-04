Während Manfred Barth in der Tankstelle mit Werkstatt in Altenfeld auf sein Fahrzeug wartete, gewährte er den Anwesenden einen Blick auf seinen Laptop, an dem er gerade arbeitete. Der zufällig anwesende Seniorenbeauftragte Lothar Schubert gesellte sich hinzu und sah historische Fotos. Die Idee war geboren, diese an einem der Seniorennachmittage im Ort zu zeigen, die über die Initiative 60 plus organisiert werden, mit selbst gebackenem Kuchen, Kaffee und anderen Getränken findet er von Anfang an viel Zuspruch.