Ingolstadt (dpa/lby) - Die Polizei hat ein elf Monate altes Kind aus einem verriegelten, aufgeheizten Auto befreit. Den Angaben der Polizei zufolge hatte der 28-jährige Vater das Auto am Dienstag bei hohen Temperaturen in Ingolstadt geparkt - aber beim Aussteigen den Schlüssel im Wagen vergessen. Daraufhin versperrte sich das Auto, in dem sein Sohn saß.