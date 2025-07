Ingolstadt (dpa/lby) - Bei einer Vollbremsung eines Linienbusses in Oberbayern sind drei Fahrgäste, darunter ein Baby, verletzt worden. Grund für die starke Bremsung sei eine Autofahrerin gewesen, die dem Linienbus an einer Kreuzung in Ingolstadt die Vorfahrt genommen habe und weitergefahren sei, teilte die Polizei mit.