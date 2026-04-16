Ingolstadt (dpa/lby) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ingolstadt hat ein Radfahrer aus Zorn die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Er zog sich dabei eine Schnittverletzung zu, wie die Polizei mitteilte.
Eine Frau übersieht einen Pedelecfahrer und ihr Auto stößt mit ihm zusammen. Der Unfall geht glimpflich aus. Doch dann eskaliert die Situation.
Ingolstadt (dpa/lby) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ingolstadt hat ein Radfahrer aus Zorn die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Er zog sich dabei eine Schnittverletzung zu, wie die Polizei mitteilte.
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Eine 70-jährige Frau wollte demnach von einer Tankstelle auf eine Straße einbiegen, als sie einen 29-jährigen Pedelec-Fahrer übersah. Ihr Auto touchierte den Mann, verletzt wurde dabei niemand. Der Radfahrer wurde den Angaben zufolge im Anschluss sauer und schlug mit der Faust gegen die Heckscheibe des Wagens der 70-Jährigen.
Das Autofenster ging dabei laut den Angaben der Polizei zu Bruch, der 29-Jährige zog sich eine Schnittverletzung am Finger zu. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden. Der entstandene Schaden durch den Zusammenstoß belaufe sich auf etwa 2.000 Euro.