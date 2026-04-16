Eine 70-jährige Frau wollte demnach von einer Tankstelle auf eine Straße einbiegen, als sie einen 29-jährigen Pedelec-Fahrer übersah. Ihr Auto touchierte den Mann, verletzt wurde dabei niemand. Der Radfahrer wurde den Angaben zufolge im Anschluss sauer und schlug mit der Faust gegen die Heckscheibe des Wagens der 70-Jährigen.