Comedian Ingo Appelt gastierte mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Männer Nerven stark“ im Geisaer Kulturhaus. Weit über 400 Fans waren gekommen, um den markigen Sprüchen und klaren Worten des „Meisters des schwarzen Humors“ zu folgen. Gut zweieinhalb Stunden elektrisierte er seine Zuhörer, zerlegte unseren Alltag mit dem verbalen Vorschlaghammer in seine Einzelteile. Nichts war dabei heilig – und alles setzte er pointenreich in Szene. So ziemlich alles, was möglich war, nahm er aufs Korn. Die Welt hat zahlreiche Fettnäpfchen zu bieten.